Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar Reyhanlı ilçesine ulaştı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sınır kapısında, tır çıkışları kontrollü yapılıyor.
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