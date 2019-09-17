Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluk oluşturdu.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar Reyhanlı ilçesine ulaştı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Sınır kapısında, tır çıkışları kontrollü yapılıyor.

Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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