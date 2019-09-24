Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

32 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluğa neden oldu.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Sınır kapısında tır çıkışları kontrollü yapılıyor.

Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Boris Johnson'a büyük şok: Mahkemesi Parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:51:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]