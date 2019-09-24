Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
32 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluğa neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluğa neden oldu.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Sınır kapısında tır çıkışları kontrollü yapılıyor.
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