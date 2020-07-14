Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve çeşitli eşya taşıyan tırlar yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile çeşitli eşya taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Sınır kapısından tırların çıkışları kontrollü yapılıyor.