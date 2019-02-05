Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk
17 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, yoğunluğa neden oldu.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'nda, Suriye
'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, yoğunluğa neden oldu.
Reyhanlı ilçesine, Türkiye
'nin farklı illerinden çok sayıda tır ulaştı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, zaman zaman 3 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Birleşmiş Milletler
(BM
) tarafından, Suriye'nin İdlib
kentine gönderilen yardımları taşıyan 20 tır da Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:06 Kaynak: AA
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