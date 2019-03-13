Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk
44 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, yoğunluk oluşturdu.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'nda, Suriye
'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, yoğunluk oluşturdu. Türkiye
'nin farklı illerinden yola çıkan çok sayıda tır Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, zaman zaman 2 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Birleşmiş Milletler
(BM
) tarafından, Suriye'nin İdlib
kentine gönderilen yardımları taşıyan 29 tır da Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:47 Kaynak: AA
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