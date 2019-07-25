Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk - HATAY
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk - HATAY

1 saat önce

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun tır kuyrukları oluşuyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk - HATAY
Cilvegözü, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:56 Kaynak: AA
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