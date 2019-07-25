Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk - HATAY
1 saat önce
Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:56 Kaynak: AA
'daki Cilvegözü
Sınır Kapısı'nda, Suriye
'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu. Türkiye
'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı
ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun tır kuyrukları oluşuyor.
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