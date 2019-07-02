Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 tır geçti.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:54 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 tır geçti. Türkiye
ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Suriye
tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
Yılın ilk 6 ayında 52 bin 777 tırın geçiş yaptığı sınır kapısında, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.
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