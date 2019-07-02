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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 tır geçti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 tır geçti.
Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor.
Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
Yılın ilk 6 ayında 52 bin 777 tırın geçiş yaptığı sınır kapısında, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel
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