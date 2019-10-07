Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri
Son Dakika Güncel Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 9 ayda yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 83 bin tır geçti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 9 ayda yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 83 bin tır geçti.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 9 ayda yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 83 bin tır geçiş yaptı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri

Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu
Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı BM'den olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız Şanlıurfalı ailenin at yarışı heyecanı izleyenleri güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 17:03:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]