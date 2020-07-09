Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında 55 bin 549 tır geçti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında yardım ve ticari amaçlı 55 bin 549 tır geçti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında yardım ve ticari amaçlı 55 bin 549 tır geçti.
Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor. Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından yılın ilk yarısında, yardım ve ticari amaçlı 55 bin 549 tır geçti.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında 55 bin 549 tır geçti - Son Dakika
Son Dakika 18:53 BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu