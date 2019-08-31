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Cilvegözü Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı

4 saat önce

Cilvegözü Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı Suriyelilerin sınır kapısına dayanması nedeniyle dün geçiş ve çıkışlara kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı yeniden geçişlere açıldı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyorHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük...

Cilvegözü Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı

Suriyelilerin sınır kapısına dayanması nedeniyle dün geçiş ve çıkışlara kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı yeniden geçişlere açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden giriş ve çıkışlara açıldı.

Dün, Rusya ve Esed güçlerinin bombalı saldırılarının ardından Türkiye sınırına dayanan binlerce Suriyeli, ülkeye girmek istedi. Tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Açılan gümrük kapısının ardından noktada tır yoğunluğu yaşandı.

Tırlar Bab-Al Gümrük Kapısı'ndan geri dönüş yapıyor

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor.

Hatay'dan günde ortalama 300 civarı tır Cilvegözü'nü geçerek Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı'na giderek yüklerini boşaltıyor.

Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
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