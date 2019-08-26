Son Dakika Haberleri: Çim biçerken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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Çim biçerken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

8 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çiftlik evinin bahçesinde çim biçme makinesinin elektrik kablosunu tutan Muhammet Özdemir (22), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Çim biçerken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çiftlik evinin bahçesinde çim biçme makinesinin elektrik kablosunu tutan Muhammet Özdemir (22), akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde çiftlik evinde meydana geldi. Babası Yusuf Özdemir ile birlikte bahçede çim biçme makinesiyle çimleri biçen Muhammet Özdemir, makinesinin ara kablosunu taşımak için eline aldığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden baba hemen müdahale ederek oğlunu akımdan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Özdemir Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Özdemir'in 1 ay önce askerden geldiği öğrenilirken,  jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Muhammet Özdemir, Orhangazi, Çeltikçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:21 Kaynak: DHA
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