Çim Biçerken Uçurumdan Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
Gaziantep'te çim biçerken 12 metrelik uçurumdan düşen işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te çim biçerken 12 metrelik uçurumdan düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Alleben Göleti civarında çim kesen belediye işçisi Murat Budak, arkasında yaklaşık 12 metre yükseklikteki uçurumu fark etmedi. Ayağı kayan işçi, dengesini kaybederek düştü. Kafasının üstüne düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:19 Kaynak: İHA
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