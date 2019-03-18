Son Dakika Haberleri: Çim Biçme Görevlisi Parkta Maganda Saçmasıyla Başından Yaralandı

Çim Biçme Görevlisi Parkta Maganda Saçmasıyla Başından Yaralandı

1 saat önce

Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla başından yaralandı Adana'da parkta çim biçmekle görevli bir kişi arkadaşları tarafından nereden geldiği belli olmayan saçma ile başından vurulmuş halde bulundu Adana Şehir Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiADANA...

Çim Biçme Görevlisi Parkta Maganda Saçmasıyla Başından Yaralandı, System.String[]
Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla başından yaralandı
Adana'da parkta çim biçmekle görevli bir kişi arkadaşları tarafından nereden geldiği belli olmayan saçma ile başından vurulmuş halde bulundu
Adana Şehir Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

ADANA - Adana'da parkta çim biçmekle görevli bir kişi arkadaşları tarafından nereden geldiği belli olmayan saçma ile başından vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çim biçme işçisi olarak çalışan Ali Ekici mahalledeki bir parkın çimlerini biçmeye başladı. Bir süre sonra işini bitirip gitmeye hazırlanırken birden yere düştü. Bu arada arkadaşları yanına geldiğinde başından yaralandığını fark etti. Olay yerine çağrılan ambulans ile Ekici Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede Ekici'nin kafasında saçma olduğu tespit edildi. Ekici'nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi. Olay yerine gelen polis ise nereden geldiği belli olmayan saçmayı atan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Arkadaşını parka geldiğinde yerde gördüğünü söyleyen bir kişi ise "Bir ses gelmiş sonra Ali yere düşmüş ondan sonrada ben geldim. Daha sonrada Ali hastaneye kaldırıldı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:45 Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, Çocuk İzleme Merkezi, 3. Sayfa
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