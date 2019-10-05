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Cim Bom, Kartal, Kanarya nasıl kurtulur?

1 saat önce

Türkiye'de futbol kulüplerin toplam borçları ne düzeyde?

Cim Bom, Kartal, Kanarya nasıl kurtulur?, System.String[]

Türkiye'de futbol kulüplerin toplam borçları ne düzeyde? Süper Lig neden bu kadar borçlanıyor? Gelirlerdeki artış Süper Lig'e sportif başarıyı neden getirmiyor? Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, DÜNYA'ya açıklamalarda bulundu.

Tuğrul Akşar, Türkiye, Futbol, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:36 
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