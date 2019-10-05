Cim Bom, Kartal, Kanarya nasıl kurtulur?
1 saat önce
Türkiye'de futbol kulüplerin toplam borçları ne düzeyde?
Türkiye'de futbol kulüplerin toplam borçları ne düzeyde? Süper Lig neden bu kadar borçlanıyor? Gelirlerdeki artış Süper Lig'e sportif başarıyı neden getirmiyor? Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, DÜNYA'ya açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:36
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