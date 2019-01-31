Çim İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Edirne'de Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Edirne'de Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.



Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla 2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda kurulan Çocuk İzlem Merkezleri, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmekte olup; bu amaçla düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir" denildi.



Edirne Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Gülden Yörüten Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Feridun Mirzabey, İl Sağlık Müdürlüğünden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yard. Uzm. Dr. Ali KAYA, Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş, Edirne ÇİM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Hasan Cem Aykutlu, Edirne Barosu Avukatı Nebahat Çavuş, Edirne Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Dr. Yavuz Söğüt, İl Emniyet Müdürlüğünden Şube Müdürü Soner Derin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürü Yüksel Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Şevki Kızılkaya, Psikolog Çiğdem Kazanç Gere ve Çocuk Gelişimcisi Şeyda Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Volkan Korkmaz, İl Müftülüğünden ADRB Vaizi Emine Ayer ve İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Aslı Soylu katıldı. - EDİRNE

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