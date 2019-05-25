Çim Kurdu ve Yaprak Bitlerine Karşı Mücadele

Ekipler ayrıca ağaç ve çalı gruplarında oluşan yaprak bitlerine karşı da ilaçlama yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda mevsimsel özelliklere bağlı olarak yeşil alanlarda görülen çim kurdu zararlısına karşı müdahalelerde bulundu. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yeşil alanlarda ve bunun yanı sıra ağaç ve çalı gruplarında meydana gelen yaprak bitlerine karşı ilaçlamalar yaptı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, yeşil alanların sağlıklı bir şekilde korunması ve yaz mevsimi boyunca yeşile zarar veren organizmalara karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.