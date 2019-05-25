Son Dakika Haberleri: Çim Kurdu ve Yaprak Bitlerine Karşı Mücadele

Çim Kurdu ve Yaprak Bitlerine Karşı Mücadele

4 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yeşil alanlarda ciddi zararlar oluşturabilen çim kurduna karşı ön müdahale gerçekleştirdi.

Çim Kurdu ve Yaprak Bitlerine Karşı Mücadele, System.String[]

Ekipler ayrıca ağaç ve çalı gruplarında oluşan yaprak bitlerine karşı da ilaçlama yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda mevsimsel özelliklere bağlı olarak yeşil alanlarda görülen çim kurdu zararlısına karşı müdahalelerde bulundu. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yeşil alanlarda ve bunun yanı sıra ağaç ve çalı gruplarında meydana gelen yaprak bitlerine karşı ilaçlamalar yaptı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, yeşil alanların sağlıklı bir şekilde korunması ve yaz mevsimi boyunca yeşile zarar veren organizmalara karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
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