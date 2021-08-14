Çim motoru tamircilerinin yoğun mesaisi başladı - Son Dakika

Eskişehir'de çimenlik alanların fazla yeşermesi ile çim makinesi tamircilerine olan ilgili artmaya başladı.

Eskişehir'de yaz döneminde bahçelerinde büyüyen otları temizleyen üreticiler çim biçme motorlarını bakıma getirerek tamirlerini gerçekleştiriyorlar. Her yaz sezonunda aynı yoğunluğun yaşandığını söylen biçme makine tamir ustası Naci Türegün, "Çim biçme makineleri fiyatları arttığı için yenisini alma yerine üreticiler tamire getirerek eskilerini bahçelerde kullanıyorlar. Bu sebeple bizler her yaz aynı yoğunluğu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de birçok motorlu aletin 50 yıldır tamiratını yapan 63 yaşındaki Naci Türegün, ilkbaharla birlikte işlerin açıldığını ve sonbahara kadar yoğunluğun sürdüğünü söyledi. Günde ortalama 6 aletin tamirat için geldiğini anlatan Türegün, "Jeneratör, ilaçlama makinesi, hızar gibi benzin motorlu aletlerin tamiratını yapıyoruz. Genel olarak yakıt ve kullanıma bağlı arızalar ile karşılaşıyoruz. Biçme makinesinin çok çalışması ve uzun otların biçilmesi yapılıyorken zorlanmasından dolayı bozulmalar oluyor. Arızalanmaması için makineleri kullanma kılavuzuna göre hareket etmek lazım. Kullanım sonrası makine kontrollerin doğru yapılması gerekiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR