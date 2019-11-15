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Çim saha tesisleri yenileniyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor, Malatya Şehir Stadyumu yanında bulunan ve Türkiye Futbol Federasyonuna ait olan çim sahaları yenilerken, en büyük desteği ve katkıyı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bildirildi.

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Yeni Malatyaspor, Malatya Şehir Stadyumu yanında bulunan ve Türkiye Futbol Federasyonuna ait olan çim sahaları yenilerken, en büyük desteği ve katkıyı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bildirildi.


Malatya futboluna önemli katkılar sağlayacak antrenman tesislerinin modernizasyonu için. Büyükşehir Belediyesi, makine ve teknik personel desteği sağlayarak mevcut antrenman sahalarının bozulan zeminlerini yenilemeye başladı.


1 nolu antrenman sahasında drenaj sistemi, sulama sistemi çalışmaları tamamlandı. Altyapı malzemesi seriminin devam ettiği sahada son olarak çim serimi yapılacak. 1 nolu sahadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından 2 nolu sahanın modernizasyonunu da yapılacak. Tesislerin bulunduğu alanda çevre düzenleme çalışmaları da yapılacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tesislerin baştan aşağı yenileneceğini söyledi. Yeni Malatyaspor'a hizmet verecek antrenman sahalarının birinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Gürkan, "Mevcut antrenman sahalarının zemini çok kötü bir durumdaydı. Atıl vaziyette olan bu sahaların drenaj sistemlerini, sulama sistemlerini ve gerekli altyapılarını yapılıyor. Yeni Malatyaspor'umuz Malatya'nın en önemli markalarından biri. Bu markamızın değerini daha üst seviyelere taşımak için elimizden gelen bütün destek ve katkıyı veriyoruz. El ele verip tesisimizi Malatya'ya yakışır bir hale getireceğiz" dedi. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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