Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

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Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde açık unutulan çim sulama fıskiyelerinden çıkan suların donması güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde açık unutulan çim sulama fıskiyelerinden çıkan suların donması güzel görüntü oluşturdu.
İlçe belediyesinin Cennetyatağı Mahallesi mevkisinde refüjlerdeki çimleri sulamak için kullandığı fıskiyeler açık unutuldu.
Gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle açık kalan fıskiyelerden çıkan sular dondu.
Donan sular, çimlerde ve çit tellerinde ilginç görüntüler meydana getirdi.
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