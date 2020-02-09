Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde açık unutulan çim sulama fıskiyelerinden çıkan suların donması güzel görüntü oluşturdu.

Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde açık unutulan çim sulama fıskiyelerinden çıkan suların donması güzel görüntü oluşturdu.

İlçe belediyesinin Cennetyatağı Mahallesi mevkisinde refüjlerdeki çimleri sulamak için kullandığı fıskiyeler açık unutuldu.

Gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle açık kalan fıskiyelerden çıkan sular dondu.

Donan sular, çimlerde ve çit tellerinde ilginç görüntüler meydana getirdi.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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