Son Dakika Haberleri: Cimabue'nin kayıp tablosu, yaşlı kadının mutfağında bulundu
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Cimabue'nin kayıp tablosu, yaşlı kadının mutfağında bulundu

17 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarında yaşayan yaşlı bir kadının mutfağında asılı tablonun, İtalyan ressam Cimabue'nin uzun süredir kayıp olan eseri olduğu ortaya çıktı.

Cimabue'nin kayıp tablosu, yaşlı kadının mutfağında bulundu, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarında yaşayan yaşlı bir kadının mutfağında asılı tablonun, İtalyan ressam Cimabue'nin uzun süredir kayıp olan eseri olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, Fransız sanat uzmanları, Compiegne bölgesinde yaşlı kadının evinde asılı bulunan tablonun, 13. yüzyıl sonlarında Cimabue'nin yaptığı tablolardan biri olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Uzmanlar, gelecek ay açık artırmayla satışa çıkarılacak "İsa ile alay" adlı tablonun değerinin 6 milyon avroyu (yaklaşık 37,5 milyon lira) bulabileceğini aktardı.

Yaşlı kadının tabloyu, oldukça eski dini bir figür olduğunu düşünerek değerinin belirlenmesi için müzayede görevlilerine göstermesiyle durumun ortaya çıktığı bildirildi.

Tablo, 27 Ekim'de Fransa'da açık artırmada satışa çıkarılacak

Uzmanlar, Cimabue'nin diğer eserleriyle benzerliklerin tespit edilmesi için kızılötesi ışık kullanılarak tablo üzerinde yapılan testler sonucunda, tablonun kökeninin "tartışmalı olmadığını" ifade etti.

Yaşlı kadının tabloyu, 27 Ekim'de Fransa'da açık artırmada satışa çıkaracağı kaydedildi.

Cimabue'nin aynı seriye ait diğer iki tablosundan biri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de, diğeri de ABD'nin New York kentindeki Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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