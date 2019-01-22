Son Dakika Haberleri: Cimbom Avantajı Kaptı

Cimbom Avantajı Kaptı

1 saat önce

Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan ve bugüne ertelenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan ve bugüne ertelenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak'ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı. 25. dakikada Belhanda'nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan'da kaldı. 29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah'ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa'nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi. 39. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR'a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1 76. dakikada İshak'ın ara pasıyla ceza sahasına giren İsmail Odabaşı kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Kaleci İsmail son anda topu tokatladı. Top Bolusporlu oyuncu İsmail'e çarparak auta çıktı. 85. dakikada Boluspor tarafından kullanılan korner vuruşuyla Galatasaray ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambol esnasında fileye giden topu Galatasaraylı futbolcular çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı. 87. dakikada Akabueze'nin ara pasıyla kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı topu takım arkadaşına çıkartmak isterken kaybetti. 90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Hakkı Odabaşı'nın vurduğu top kale direğine sürterek dışarı çıktı.

90+3. dakikada ceza sahasına giren Muğdat, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. Gol, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

---KÜNYE---

Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx, Tugay Kaan Numanoğlu xx Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Haktan Odabaşı xx, Emre Gültekin xx (Umut Gündoğan dk. 59 xx), İshak Çakmak xx, Mustafa Durak xx (Guido Koçer dk. 59 xx), Chukwuma Akabueze xx, Can Özcan xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 75 xx) Yedekler: Cengizhan Şarlı, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Abdurrahman Çağlar Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak Galatasaray: İsmail Çipe xxx, Martın Lınnes xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Gökay Güney xxx, Ömer Bayram xx, Selçuk İnan xxx (Celil Yüksel dk. 73 xx), Ryan Donk xx, Younes Belhanda xxx (Henry Onyekuru dk. 84 x), Yunus Akgün xx, Sinan Gümüş x (Sofiane Feghouili dk. 84 x), Muğdat Çelik xx Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan Teknik Sorumlu: Levent Şahin Goller: Selçuk İnan (dk. 41 pen.), Muğdat Çelik (dk. 90+3) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu, İsmail Odabaşı (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk, Ömer Bayram (Galatasaray)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Kar, Selçuk, Boluspor, Galatasaray, Spor
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