Cimbom Avantajı Kaptı

Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan ve bugüne ertelenen Ziraat Türkiye Kupası
son 16 Turu ilk maçında Galatasaray
, Boluspor
'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak
'ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı. 25. dakikada Belhanda
'nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan'da kaldı. 29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah'ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa'nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi. 39. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR'a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk
kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1 76. dakikada İshak'ın ara pasıyla ceza sahasına giren İsmail Odabaşı kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Kaleci İsmail son anda topu tokatladı. Top Bolusporlu oyuncu İsmail'e çarparak auta çıktı. 85. dakikada Boluspor tarafından kullanılan korner vuruşuyla Galatasaray ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambol esnasında fileye giden topu Galatasaraylı futbolcular çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı. 87. dakikada Akabueze'nin ara pasıyla kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı topu takım arkadaşına çıkartmak isterken kaybetti. 90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Hakkı Odabaşı'nın vurduğu top kale direğine sürterek dışarı çıktı.
90+3. dakikada ceza sahasına giren Muğdat, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. Gol, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
---KÜNYE---
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, İsmail Şencan
xx, Mehmet Kısal xx, Tugay Kaan
Numanoğlu xx Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, Ümit Kurt
xx, Burak Bekaroğlu
xx, Hayrullah Bilazer xx, Haktan Odabaşı xx, Emre Gültekin xx (Umut Gündoğan
dk. 59 xx), İshak Çakmak
xx, Mustafa Durak xx (Guido Koçer dk. 59 xx), Chukwuma Akabueze xx, Can Özcan
xx (Mustafa Batuhan Altıntaş
dk. 75 xx) Yedekler: Cengizhan Şarlı, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Abdurrahman Çağlar Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak Galatasaray: İsmail Çipe xxx, Martın Lınnes xx, Ahmet Yılmaz Çalık
xx, Gökay Güney
xxx, Ömer Bayram
xx, Selçuk İnan
xxx (Celil Yüksel dk. 73 xx), Ryan Donk
xx, Younes Belhanda
xxx (Henry Onyekuru
dk. 84 x), Yunus Akgün
xx, Sinan Gümüş
x (Sofiane Feghouili dk. 84 x), Muğdat Çelik
xx Yedekler: Batuhan Ahmet Şen
, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Fernando Reges
, Emre Taşdemir
, Atalay Babacan
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: Selçuk İnan (dk. 41 pen.), Muğdat Çelik (dk. 90+3) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu, İsmail Odabaşı (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk, Ömer Bayram (Galatasaray)
(İHA)