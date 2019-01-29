Cimbom Farklı Turladı

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray
, İstanbul
'da Boluspor
'u konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanarak büyük bir avantaj yakalayan sarı kırmızılılar, rövanşta da rakibine şans tanımadı ve mücadeleyi 4-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Galatasaray savunmasının arkasında topla buluşan Özgür Can'ın çaprazdan çektiği şut direğin yanından auta çıktı. 12. dakikada Mustafa Durak
'ın ara pasında topla buluşan Umut kaleye şutunu çekti. Ahmet Çalık
topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. 19. dakikada Boluspor savunmasından seken topla sol kanatta buluşan Ömer Bayram
'ın ceza alanı içine gönderdiği ortayı Yunus Akgün
kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 1-0 25. dakikada sağ kanattan Linnes'in açtığı ortada Sinan Gümüş
'ün altıpas üzerinde, müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta çıktı. 33.dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Muğdat'ın içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gitti. 2-0 37.dakikda ceza sahası çizgisi üzerinde Selçuk
'un kullandığı frikiği kaleci Gökhan çeldi. 42. dakikada Akabueze'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk'un şutunu, kaleci İsmail üstten kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Donk'un kaleyi cepheden gören noktada yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı. 65. dakikada sol çaprazdan kaleyi düşünen Ufuk'un şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi. 69. dakikada Muğdat'ın pasında penaltı noktasında yakın bir yerde topla buluşan Yunus Akgün meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0 75. dakikada Donk'un pasıyla altıpas üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Semih Kaya
, Gökhan'ı geçemedi. 77. dakikada Ufuk'un ceza alanı içinde Yunus'un ayağına basarak düşürdüğü pozisyonu VAR'da izleyen hakem Serkan Tokat
penaltı kararı verdi. 78. dakikada topun başına geçen Yunus, kendisinin üçüncü takımının da dördüncü golünü attı. 4-0 79. dakikada Gökay'ın ceza alanı içinde Sebaihi'yi düşürmesi sonucu Serkan Tokat penaltı kararı verdi. 80. dakikada beyaz noktaya gelen Akaabueze topu filelerle buluşturdu. 4-1 86. dakikada Selçuk İnan
'ın kullandığı korner vuruşunda Semih Kaya'nın kafasını kaleci Gökhan direk dibinden güçlükle çeldi.
---KÜNYE---
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem
Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan
xx Galatasaray: İsmail Çipe xxx (Batuhan dk. 82 ?), Linnes xxx (Gökay dk. 71 x), Ahmet xxx, Semih xxx, Ömer xxx, Donk xx, Celil xxx, Yunus xxxx, Muğdat xxx, Selçuk xxx, Sinan xx (Emre Taşdemir
dk. 61 x) Yedekler: Mariano, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Atalay, Marcao, Feghouli Teknik Direktör: Fatih Terim
Boluspor: Gökhan x, Hayrullah x, Ümit x, Diarra x, Ufuk x, Yusuf Emre
x, Akabueze xx, Umut x (Billal Sebaihi dk. 59 x), Guido xx (Mutlu dk. 79 ?), Mustafa Durak x, Özgür Can x (Batuhan dk. 67 x) Yedekler: Sabri, Dimov, Burak Asan, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Yunus Akgün (dk. 19, dk. 69 ve 78 ), Muğdat (dk. 33)(Galatasaray), Akabueze (dk. 80) (Boluspor) Sarı Kartlar: Donk (Galatasaray), Diarra, Ufuk, Mutlu (Boluspor)
(İHA)