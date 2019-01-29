Cimbom İlk Yarıda 2 Farkı Yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nun rövanş maçında Galatasaray
, Boluspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 6. dakikada Galatasaray savunmasının arkasında topla buluşan Özgür Can'ın çaprazdan çektiği şut direğin yanından auta çıktı. 12. dakikada Mustafa Durak
'ın ara pasında topla buluşan Umut kaleye şutunu çekti. Ahmet Çalık
topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. 19. dakikada Boluspor savunmasından seken topla sol kanatta buluşan Ömer Bayram
'ın ceza alanı içine gönderdiği ortayı Yunus Akgün
kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 1-0 25. dakikada sağ kanattan Linnes'in açtığı ortada Sinan Gümüş
'ün altıpas üzerinde, müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta çıktı. 33.dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Muğdat'ın içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gitti. 2-0 37.dakikda ceza sahası çizgisi üzerinde Selçuk
'un kullandığı frikiği kaleci Gökhan çeldi. 42. dakikada Akabueze'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk'un şutunu, kaleci İsmail üstten kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Serkan Tokat
xx, Mehmet Cem
Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan
xx Galatasaray: İsmail Çipe xxx, Linnes xxx, Ahmet xxx, Semih xxx, Ömer xxx, Donk xx, Celil xx, Yunus xx, Muğdat xxx, Selçuk xxx, Sinan xx, Yedekler: Batuhan, Mariano, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Emre Taşdemir
, Atalay, Gökay, Marcao, Feghouli Teknik Direktör: Fatih Terim
Boluspor: Gökhan x, Hayrullah x, Ümit x, Diarra x, Ufuk x, Yusuf Emre
x, Akabueze x, Umut x, Guido xx, Mustafa Durak x, Özgür Can x Yedekler: Billal Sebaihi, Mutlu, Dimov, Mustafa Altıntaş
, Burak Asan, Sabri, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Yunus Akgün (dk. 19), Muğdat (dk. 33) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Donk (Galatasaray), Diarra (Boluspor)
(İHA)