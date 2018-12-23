Son Dakika Haberleri: Cimbom Ligde 4 Maç Sonra 3 Puan Aldı

Cimbom Ligde 4 Maç Sonra 3 Puan Aldı

3 saat önce

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte ligde 4 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Cimbom Ligde 4 Maç Sonra 3 Puan Aldı, System.String[]
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte ligde 4 maç aradan sonra 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar en son Kayserispor'u yenmişti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında mücadele ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde 4 maç aranın ardından 3 puan almayı başardı. Ligde en son deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenen Aslan, daha sonra oynadığı 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sivasspor'a karşı alınan galibiyetin ardından Cimbom devre arasına da moralli girmiş oldu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:16 Kaynak: İHA

Kayserispor, Sivasspor, Galatasaray, Güncel
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