Cimbom Ligde 4 Maç Sonra 3 Puan Aldı
3 saat önce
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte ligde 4 maç aradan sonra 3 puan aldı.
Galatasaray
, Sivasspor
galibiyetiyle birlikte ligde 4 maç aradan sonra 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar en son Kayserispor
'u yenmişti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında mücadele ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde 4 maç aranın ardından 3 puan almayı başardı. Ligde en son deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenen Aslan, daha sonra oynadığı 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sivasspor'a karşı alınan galibiyetin ardından Cimbom
devre arasına da moralli girmiş oldu.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:16 Kaynak: İHA
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