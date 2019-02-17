Cimbom Tam Gaz

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1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol taraftan Emre Taşdemir'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 14. dakikada ceza yayı üzerinden Trezeguet'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0 15. dakikada sağ taraftan Pavelka'nın içeri çevirdiği topa Trezeguet'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi. 17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti. 22. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Dönen topu ceza yayı önünde alan Belhanda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 29. dakikada sol tarafta topla buluşan Belhanda'nın ortasında kale önünde Feghouli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere gitti. 1-2 45+1. dakikada Khalili'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin kaleci Scuffet ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3 68. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel xx, Veigneau xx (Özgür Çek dk. 58 x), Pavelka xx, Sadiku xx, İlhan Depe xx (Heintz dk. 58 x), Koita xx, Khalili xx (Tarkan dk. 87 ?), Trezeguet xxx Yedekler: Ramazan, Eray, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Azad Toptik Teknik Direktör: Mustafa Denizli Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Mariano dk. 46 x), Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir xx (Ömer Bayram dk. 60 x), Donk xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Belhanda xxx (Mitroglou dk. 80 ?), Diagne xx Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Yunus Teknik Direktör: Fatih Terim Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29, 53 ve 68) (Galatasaray) Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir, Luyindama, Diagne (Galatasaray), Sadiku, Khalili, Pavelka (Kasımpaşa)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Emre Taşdemir, Mbaye Diagne, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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