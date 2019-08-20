Son Dakika Haberleri: Cimbom'un 'Seri'si iyi başlamadı
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Cimbom'un 'Seri'si iyi başlamadı

42 dakika önce

G.Saray'ın Ndiaye ve Fernando'nun boşluğunu doldurmak için transfer ettiği isimlerden biri olan Michael Seri, ilk iki resmi maçtaki performansıyla göze giremedi.

Cimbom'un 'Seri'si iyi başlamadı, System.String[]
G. Saray'ın Ndiaye ve Fernando'nun boşluğunu doldurmak için transfer ettiği isimlerden biri olan Michael Seri, ilk iki resmi maçtaki performansıyla göze giremedi.

GALATASARAY, Ndiaye ve Fernando'nun boşluğunu doldurmak için aldığı isimlerden olan Michael Seri, ilk iki maçında göze giremedi. Süper Kupa maçında 90 dakika forma giyse de yeterince sert bulunmayan Seri, ligin açılış maçında Denizlispor'a karşı da ilk 11'de başladı. Ancak, Fildişili'nin performansından memnun kalmayan teknik heyet, ikinci 45'e çıkarmadı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan Seri, yüzde 93 pas yüzdesiyle oynasa da hücuma yeterli desteği vermekten uzaktı. Nzonzi'nin transfer edilmesiyle Seri'nin ilk 11 şansının azaldı.
Denizlispor, Süper Kupa, Saray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39 
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