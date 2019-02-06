Cimbom Yarı Finalin Kapısını Araladı

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray
, sahasında karşılaştığı Hatayspor
'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Galatasaray, çeyrek final ikinci maçı için önemli avantaj elde etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Selçuk İnan
sağdan kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0 9. dakikada Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sinan Gümüş
'ün ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Ömer gole izin vermedi. 10. dakikada Hatayspor tehlikeli geldi. Nimaga'nın pasında Gomis, arka direkteki Korkishko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci İsmail topu kornere gönderdi. 12. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, içeri kat edip pasını Fernando'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ömer topu kornere çıkardı. 34. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ömer topu çizgiden çıkardı. 39. dakikada Selçuk İnan'ın uzun pasında Fernando, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci Ömer topa ceza sahası dışında elle müdahale etti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu
, Ömer'e önce sarı kart gösterdi, ardından VAR'a danışarak kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi. 45+1. dakikada Selçuk'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Akın gole engel olurken boşta kalan topa Fernando vurdu. Geriye koşan Yusuf, ağlara giden topa son anda engel olarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 45+6. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Yunus'un önünde kaldı. Rakibinden sıyrılan genç futbolcu plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Akın iyi uzanarak topu kornere gönderdi. 50. dakikada Sinan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda
'nın önünü boşaltarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı. 77. dakikada Fernando'nun pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın kurtardı. 87. dakikada Feghouli'nin ara pasında sağ taraftan bindiren Linnes'in ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 90+2. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasında arka direkte Yunus topla buluştu. Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Kale
önünde seken topa Feghouli'nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, İsmail Şencan
xx, Murat Ergin Gözütok
xx Galatasaray: İsmail xx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Ömer xx, Donk xx (Belhanda dk. 46 x), Fernando xx, Onyekuru xx, Yunus xx, Selçuk xx (Mitroglou dk. 73 x), Sinan xx (Feghouli dk. 84 ?) Yedekler: Batuhan, Ahmet, Ndiaye, Emre Akbaba
, Semih, Nagatomo, Muğdat Teknik Direktör: Levent Şahin
Hatayspor: Ömer xx, Mehmet xx, Soner xx, Yusuf xx, Yasin xx, Kubilay xx, Nimaga xx (Maiga dk. 74 x), Korkishko xx, Gomis xx (Akın dk. 44 ?), Selim
xx (Caner Hüseyin dk. 46 x), Mirkan xx Yedekler: El Hadji Karim, Gökhan, Mesut, Özgür Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Luyindama (dk. 7), Feghouli (dk. 90+2) (Galatasaray) Kırmızı kart: Ömer (dk. 41) (Hatayspor) Sarı kartlar: Kubilay (Hatayspor) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)