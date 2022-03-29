ÇİMDİKLEME, BOŞANMA NEDENİ SAYILDI - Son Dakika
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ÇİMDİKLEME, BOŞANMA NEDENİ SAYILDI

29.03.2022 22:01

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, delil yetersizliği nedeniyle reddedilen boşanma davası, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Eşe uygulanan ve 'çimdikleme' olarak bilinen eylem, üst mahkemece boşanma nedeni sayıldı.

Sandıklı'da ismi açıklanmayan 1 çocuk annesi, eşinin 2016 yılından bu yana kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını ve odaya kilitlediğini belirterek, boşanma davası açtı. Koca hakkında ayrıca 'eşe karşı şiddet' iddiasıyla Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. 'Eşi kasten yaralama' suçundan yargılanan koca, 'delil yetersizliği'nden beraat etti.

YEREL MAHKEMEDEN RET

Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen boşanma davası da 'delil yetersizliği' nedeniyle reddedildi. Şiddet gördüğü ileri sürülen kadının avukatı Mehmet Sait Gürdağ, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 'boşanmanın reddi' kararını bozdu. İstinaf, davaya konu erkeğin kadına yönelik devamlılık arz eden şiddetinin sabit olduğuna hükmederek, 'evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmanın kabulü' kararını verdi.

"KOLLARI VE BACAKLARI SIKARAK DARP"

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi'nin karar özetinde erkeğin, kadını aralıklarla ayaklarını, kollarını ve bacaklarını sıkarak darbettiği ve eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle boşanmanın kabulüne karar verildiği yer aldı. 2'nci Hukuk Dairesi, evlilikten ortak çocuğun velayetinin de anneye verilmesine hükmetti.

Avukat Mehmet Sait Gürdağ, "Müvekkilim, eşi tarafından defalarca kolları ve bacaklarını kıvırması, halk arasında 'çimdikleme' eylemine maruz kaldığı için boşanma davası açtık. Yerel mahkeme, mevcut delilleri yetersiz bularak davamızın reddine karar verdi. İstinaf Mahkemesi ise çimdikleme ve odaya kilitlemeyi şiddet kabul edip kararı bozarak, tarafların boşanmasına hükmetti. Basit gibi görülen eşi çimdikleme ve odaya kilitleme eylemi boşanma nedeni sayıldı" dedi.

ÇİMDİKLEME, BOŞANMA NEDENİ SAYILDI
ÇİMDİKLEME, BOŞANMA NEDENİ SAYILDI
ÇİMDİKLEME, BOŞANMA NEDENİ SAYILDI
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Asliye Ceza Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi, Hukuk, Kamu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam ÇİMDİKLEME, BOŞANMA NEDENİ SAYILDI - Son Dakika


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