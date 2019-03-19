Çimen" Tepki Verince Yakalandılar
29 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, narkotik dedektör köpeği "Çimen"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, narkotik dedektör köpeği "Çimen"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı.
Marmaris- Ula
kara yolu Çetibeli Jandarma
Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında uygulama yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Çimen ile arama yaptı.
Çimen'in yolculardan H.Y. ve M.K'ye tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y. ve M.K. jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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