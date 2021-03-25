Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu - Son Dakika

Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu

25.03.2021 13:10
Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri narkotik köpeği 'Çimen'le birlikte durdurdukları yolcu otobüsünde M.B.'nin oturduğu koltukta içinde uyuşturucu bulunan yastık ele geçirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri narkotik köpeği 'Çimen'le birlikte durdurdukları yolcu otobüsünde M.B.'nin oturduğu koltukta içinde uyuşturucu bulunan yastık ele geçirdi. Uyuşturucunun kokusunu engellemesi için yastığın çeşitli baharatlarla doldurulduğu anlaşıldı.

Marmaris- Muğla karayolunun 21'nci kilometresinde bulunan Çetibeli Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleri, Siirt'ten gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma Narkotik Köpeği 'Çimen'in kullanıldığı kontrolde M.B. adlı yolcunun üst aramasında, suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak Çimen'in garson olduğu öğrenilen yolcunun yanında bulunan yastığa tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yastık açıldığında içinde uyuşturucu kokusunun engellenmesi için çeşitli baharatlar doldurulmuş ve alüminyum folyoyla sarılmış 250 gram kubar, 30 gram ise toz esrar maddesi ele geçirildi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan M.B.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu

Uyuşturucu, Narkotik, Marmaris, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu - Son Dakika


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