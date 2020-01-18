Çimento fabrikasının silosu aracının üzerine devrilen kişi şok yaşadı - Son Dakika

Rusya'da bir çimento fabrikasının dev silosu fabrika sahasında bulunan bir kişinin aracının üzerine devrilince araç sahibi büyük şok yaşadı.



Rusya'ya bağlı Sibirya Bölgesinde bulunan Tomsk şehrinde çimento fabrikasının bir kısmında onarım çalışması yapıldığı sırada bir araç sahibinin başına gelmeyen kalmadı. Çimento fabrikasının siloları onarım için boşaltılırken hemen yanında bulunan depolama alanında güçlendirme çalışmaları başlatıldı. İşçiler depolama alanının çatısındaki metalleri vinçler yardımıyla çekmeye çalışırken fabrikanın siloları bir anda yan yatmaya başladı. Bu sırada aracı fabrikanın hemen yanında bulunan kişi cep telefonuyla çekim yaparken siloların aracının üstüne devrilmeye başladığını görünce bağırarak aracının yanına koştu.



Araç sahibi ağır metallerin aracını ezdiğini ve paramparça ettiğini görünce sinir krizi geçirdi. Telefonunun kamerası ile çekime devam eden araç sahibi, işini iyi yapmadığını öne sürdüğü işçilere bağırırken bir taraftan da büyük üzüntü yaşadı. Araç sahibinin o anlarının görüntüleri sosyal medyaya düşünce çok sayıda kullanıcı araç sahibine üzülürken bazıları ise adamın tepkilerini komik buldu. - MOSKOVA