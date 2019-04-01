Son Dakika Haberleri: Çimento Fabrikasının Silosu Patladı

Çimento Fabrikasının Silosu Patladı

5 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasının silosunda patlama meydana geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasının silosunda patlama meydana geldi. Çimento fabrikasından yayılan toz bulutu Söke'yi sardı.

Söke'de çimento mamullerinin depolandığı fırınlardan birinde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle silo patladı. Farin silosunda bulunan tonlarca çimento akmaya başladı. Silodan boşalan çimento adeta şelale görüntüsü verirken, ortalık toz duman oldu. Çimento fabrikasından yayılan toz bulutu Söke'yi sardı. Fabrika görevlilerinin olaya anında müdahalede bulundukları öğrenilirken, patlama sırasında orada şans eseri kimsenin olmayışı olası bir can kaybını önledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Aydın, Söke, Güncel
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