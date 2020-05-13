Çimento ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 37 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çimento ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 37 arttı - Son Dakika Ekonomi

Çimento ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 37 arttı

6 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) yılın ilk 4 ayında çimento ihracatının yüzde 37 artarak 10,2 milyon tona, ihracat gelirinin ise yüzde 20 artışla 352 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Çimento ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 37 arttı, System.String[]

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) yılın ilk 4 ayında çimento ihracatının yüzde 37 artarak 10,2 milyon tona, ihracat gelirinin ise yüzde 20 artışla 352 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Türk çimento sektörünün yılın 4 aylık ihracatı ile yılın ocak-şubat ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.


Ocak-şubat döneminde Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5'lik artışla 7,3 milyon tona çıktı. Yılın ilk iki ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre 3,1'lik artışla 5 milyon tona yükseldi.


Yılın ilk 4 ayında ise sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 37 artarak 10,2 milyon ton gerçekleşti. İhracat geliri ise yüzde 20 artışla 352 milyon dolar oldu. Aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 41,4 artarak 4,9 milyon tona, klinker ihracatı ise yüzde 33,2 artarak 5,3 milyon tona yükseldi.


Çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana olurken, ihracat miktarı en çok artan ülke Ukrayna oldu. Bu ülkeyi Togo ve Romanya izledi. Geçen yıl Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük ikinci çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörü Avrupa'nın birinci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi konumunda.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka yılın ilk yarısındaki ihracat performansının bütün yıla yayılması durumunda sektörün ihracatta birinci sıraya çıkabileceğine dikkati çekti.


Saka, ocak ayında Türk çimento sektörünün iç satışlardaki küçülmesi sona ererken, yıla ihracatta da artışla başlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:


"2019 yılında yaşanılan daralmadan sonra bu gelişmeler düzelmeye işaret ederken, şubat ayında iç pazarda tekrar daralma gördük. İhracatta planlanın üzerinde görmüş olduğumuz artış uluslararası rekabette umut verici. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizlik nedeniyle önümüzdeki dönemde satışlarda azalma riski öngörüyoruz. Sektörün uluslararası rekabette kazandığı ivmeyi koruyarak ülkemize döviz girdisi ve istihdam güvencesi sağlamaya devam etmesi için desteklenmesi önem arz ediyor."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:46 Kaynak: AA


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı         
16:24
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi         
16:18
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel         
16:10
Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu         
16:06
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi         
16:05
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi         
16:02
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi         
15:49
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı         
15:42
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı         
15:38
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı         
15:24
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı         
15:17
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor         
15:16
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu         
15:14
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı         
15:04
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı         
15:02
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor         
15:02
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı         
15:01
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi         
14:57
Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 17:30:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çimento ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 37 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]