Son Dakika Haberleri: Çimento Sektöründen Zam İddialarına Yanıt Geldi

Çimento Sektöründen Zam İddialarına Yanıt Geldi

50 dakika önce

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız." dedi.

Çimento Sektöründen Zam İddialarına Yanıt Geldi, System.String[]

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bu yılın başından itibaren artan girdi maliyetlerinin çimento sektörüne olumsuz etkileri olduğunu, buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemelerinin gündeme geldiğini belirterek, "Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız." ifadesini kullandı.

"YIL İÇİNDE ZAM YAPILMADI"

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kurlarda yaşanan artışların enerji maliyetleri, ham madde ve finansman maliyetleri üzerinde domino etkisi yarattığını ve bundan çimento sektörünün de etkilendiğini kaydetti. Nihat Özdemir, bu gelişmelere rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na verilen destek sebebiyle normal şartlar altında maliyet artışlarına bağlı olarak yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemelerinin yapılmadığını bildirdi.

"YÜZDE 40 ZAM YAPMAYACAĞIZ"

Son günlerde çimento sektöründe yüzde 40 zam yapılacağı yönünde basında yer alan iddialara işaret eden Özdemir, şöyle devam etti, "Elektrik maliyeti son iki yılda yüzde 76 yükseldi. Aynı dönemde kömür maliyetindeki artış oranı yüzde 182, petrokok maliyetlerindeki artış ise yüzde 170 oldu. Genel olarak da 2016 yılının başından Kasım 2018'in sonuna kadar olan sürede üretici fiyat endeksi yüzde 73 arttı. Bu yılın başından itibaren artan girdi maliyetlerinin çimento sektörüne olumsuz etkileri oldu. Buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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