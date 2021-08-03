Üye Girişi
Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor - Son Dakika

Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor

03.08.2021 12:18

Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor 7 bin kişinin yaşadığı mahallelerde halk toz ve koku çilesi çekiyor Toz nedeniyle beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi Çukurhisar Yeni mahalle Muhtarı Fatih Ay: "Kokudan dolayı akşamları camımızı ve kapımızı açıp bahçemizde bir...

Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor

7 bin kişinin yaşadığı mahallelerde halk toz ve koku çilesi çekiyor

Toz nedeniyle beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi

Çukurhisar Yeni mahalle Muhtarı Fatih Ay:

"Kokudan dolayı akşamları camımızı ve kapımızı açıp bahçemizde bir bardak çay içemiyoruz"

" Eskişehir'de hangi oto yıkamacıya gitsek bizim araçlarımızı görünce 'Çukurhisarlı mısın?' diye sorarlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de faaliyet gösteren ÇİMSA Çimento Fabrikasının yakınında bulunan yaklaşık 7 bin nüfuslu Çukurhisar Yeni ve Hisar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, fabrikadan çevreye yayılan yoğun toz ve atık tesisinden gelen kötü koku nedeniyle günlük hayatlarında zorluk çekiyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Yeni ve Hisar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yerleşim yerlerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan ÇİMSA Çimento Fabrikası nedeniyle zor günler yaşıyor. Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallelerde, fabrikadan yayılan toz bulutu ve atık tesisinden gelen kötü koku etkisini gösteriyor. Yoğun toz nedeniyle evlerin çatıları, tarım arazileri ve arabaların üstü başta olmak üzere birçok alan beyaza bürünürken, çevrede yaşayan vatandaşlar ise nefes almakta güçlük çekiyor. Atık tesisinden yayılan kötü kokudan kaçmaya çalışan mahalleliler, sokaklarda gezmek yerine sıcak havalarda kendilerini eve kapatarak kokunun olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Yıllar ilerledikçe tarım arazilerinin de zarar gördüğünü ve verimlerin ciddi oranda düştüğünü ifade eden mahalleliler, ortaya çıkan olumsuz durumlar yüzünden sağlıklarından endişe ettiklerini dile getirerek yardım bekliyor.

ÇİMSA'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Yıkanan çamaşırlarımızı balkonda kurutamıyoruz çünkü koku siniyor üstlerine"

Çimento fabrikasının uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini fakat son yıllarda içerisinde kurulan atık tesisinden dolayı vatandaşların nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay, "Çimento fabrikası uzun yıllardır bizim mahallemizde faaliyet gösteriyor ancak uzun zamandır bize böyle rahatsızlık vermiyordu. Son dönemde içerisine kurulan atık tesisinden dolayı sıkıntı yaşamaktayız. Yakılan atıklardan dolayı mahallede nefes almakta güçlük çekiyoruz. Kokudan dolayı akşamları camımızı ve kapımızı açıp bahçemizde bir bardak çay içemiyoruz. Yıkanan çamaşırlarımızı balkonda kurutamıyoruz çünkü koku siniyor üstlerine. Biz gerekli yerlere şikayetlerimizi belirttik. Bu kokunun herhangi bir zarar teşkil etmediğini söylüyorlar fakat artık nefes alamıyoruz, ciğerlerimiz acıyor. Mahalle olarak kokudan çok rahatsızız. Mahalleli her gün bana şikayetlerini iletiyor" şeklinde konuştu.

"Biz arabalarımızı sirkeyle yıkıyoruz"

Arabaların üzerinde bulunan tozdan kurtulmak için sirkeli suyla yıkamak zorunda kaldıklarını belirten Muhtar Ay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bir de toz var. Bize bu tozun zararlı olmadığını söyleyen kişiler var. Gelsinler, sadece 1 gün arabalarını mahallenin herhangi bir noktasına bırakıp ertesi gün alsınlar. Üzerindeki toza baksınlar. Yıkatsalar bile o toz çıkmayacaktır. Biz arabalarımızı sirkeyle yıkıyoruz. Eskişehir'de hangi oto yıkamacıya gitsek bizim araçlarımızı gördüklerinde 'ağabey Çukurhisarlı mısın?' diye sorarlar."

"Bunu özellikle gece saatlerinde yapıyorlar"

Koku ve toza katlanmak zorunda kaldıkları için sağlık durumlarının yavaş yavaş bozulmaya başladığını söyleyen Çiftçi Lütfü Kırcı, ÇİMSA Çimento Fabrikasından hem canlıların hem de doğanın olumsuz etkilendiğini vurguladı. Genellikle gece saatlerinde yoğun kokunun geldiğini ifade eden Kırcı, "Yıllardır çimento fabrikası tozundan sıkıntı çekiyoruz ama son yıllarda içeriye bir atık tesisi kurulmuş. Akşamları nefes alınmayacak şekilde bir koku yayılıyor. Bu çöp veya organik madde kokusu değil, kimyasala benzeyen bir koku. Tarlalarımızda da verimde düşme var. Ben hububatımızdaki düşüklüğün sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Doğayı da etkiliyor. Önceden burada binlerce sığırcık kuşu vardı, şu anda neredeyse hiç yok. Kuşlar burayı terk etti. Yavaş yavaş biz de terk edeceğiz gibi duruyor. Akşam kapının önünde oturamıyorsun, arazide çalışamıyorsun. Önceki günlerde birden koku gelmeye başladı, biz de ailemle birlikte eve girelim dedik. Yaz günü olduğu için camlar da açıktı ve koku içeriye de dolmuş. Çoluk çocuk öğürmekten, mide bulantısından az kalsın hastanelik oluyorduk. Bunu özellikle gece saatlerinde yapıyorlar. Gündüz göremezsiniz. Bu kokudan örnek alma şansımız yok, yetkililerin buraya gelip görmesi lazım. Zaten geldiklerinde nasıl bir şey olduğunu anlayacaklar. Katlanıyoruz ama zehirleniyoruz yavaş yavaş" ifadelerini kullandı.

Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor
Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor
Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor
Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor

Çukurhisar, Eskişehir, Fatih Ay, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı 13:03 Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu 12:21 Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi 11:34 Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış 11:28 Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu 11:24 Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı 10:27 Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? 09:52 Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Trabzonspor yıldızını kaybetti! Caleb Ekuban, resmen Genoa'da Trabzonspor yıldızını kaybetti! Caleb Ekuban, resmen Genoa'da         
13:14
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı         
12:25
Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı         
11:57
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada         
11:31
Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor         
11:26
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti         
11:16
Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"         
10:29
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var         
09:49
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi         
09:45
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı         
08:29
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi         
23:55
Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok         
23:35
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı         
19:43
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 13:28:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çimento tozu ve kötü koku, mahallelileri isyan ettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement