Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı

08.10.2020 01:16

Son dakika haberine göre Çimento yüklü dorse alev alev yandı Aynadan yangını fark eden sürücü dorseyi ayırarak faciadan kurtuldu Zonguldak'ta lastiğinin patlaması sonrası yangın çıkan çimento yüklü dorse alev alev yandı.

Çimento yüklü dorse alev alev yandı

Aynadan yangını fark eden sürücü dorseyi ayırarak faciadan kurtuldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta lastiğinin patlaması sonrası yangın çıkan çimento yüklü dorse alev alev yandı. Aynadan yangını fark eden sürücü son anda dorseyi ayırarak faciadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay D750 Zonguldak- Ankara karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Bolu'dan çimento yükü ile Zonguldak'a yola çıkan G.Ç. idaresindeki 14 GM 515 plakalı çekiciye bağlı dorsenin lastiği patladı. Patlama sonrası dorsede yangın meydana geldi.

Gürültü sonrası aynadan arka tarafı kontrol eden sürücü alevleri fark edince hızlıca çekiciyi dorseden ayırıp uzaklaşmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Karaman Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri ve trafik polisleri yangın esnasında karayolunda ulaşımı durdurdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolundaki yangın; ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücü ise bir süre olayın şokunu atlamadı. Sürücü, "Lastikte gümleme oldu" diye konuştu. Yangın anı ise başka bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı

Zonguldak, Ankara, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı - Son Dakika

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