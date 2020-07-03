Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Devrilen tır 20 metre sürüklenirken, birçok trafik levhası, aydınlatma direği ve trafik işaretlerine hasar verdi. Kaza sonucu sürücüsü Murat D. yaralanırken, ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

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