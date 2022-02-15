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Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

15.02.2022 16:40

- Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk Gençler tehlikeli bir şekilde yolculuk etti Şanlıurfa'da çok sayıda genç, çimento yüklü traktörün römorkunda tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.

- Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

Gençler tehlikeli bir şekilde yolculuk etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çok sayıda genç, çimento yüklü traktörün römorkunda tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Akabe yokuşunda yaşandı. Çok sayıda genç, seyir halindeki traktörün römorkunda tehlikeli bir şekilde yolculuk etti. Çimento torbalarının üzerinde hiçbir önlem almadan oturup yolculuk eden gençler, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Römorkun yanı sıra traktörün üzerinde de gençlerin olduğu görüldü. Yokuş yukarı ilerleyen traktördeki gençlerin büyük bir tehlike yaşamlarının yanında üşüdükleri de gözlendi.

Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk
Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk
Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çimento yüklü traktörde tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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