Son Dakika Haberleri: Çimento zammı kafa karıştırdı

Çimento zammı kafa karıştırdı

1 saat önce

Ocak ayında çimentoya %40 zam açıklaması yapılmış ancak bu zamlar tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Çimento zammı kafa karıştırdı, System.String[]
Ocak ayında çimentoya %40 zam açıklaması yapılmış ancak bu zamlar tepkiler üzerine geri çekilmişti. Sektörden edinilen bilgilere göre ise Marmara Bölgesi'nde çimento fiyatlarına %10 oranında zam yapıldı. Dün uygulanmaya başlanan zamlı fiyatla birlikte çimentonun ton satış fiyatı 300 TL oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 

Marmara Bölgesi, Ekonomi
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