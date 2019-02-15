Çimento zammı kafa karıştırdı
1 saat önce
Ocak ayında çimentoya %40 zam açıklaması yapılmış ancak bu zamlar tepkiler üzerine geri çekilmişti.
Ocak ayında çimentoya %40 zam açıklaması yapılmış ancak bu zamlar tepkiler üzerine geri çekilmişti. Sektörden edinilen bilgilere göre ise Marmara Bölgesi
'nde çimento fiyatlarına %10 oranında zam yapıldı. Dün uygulanmaya başlanan zamlı fiyatla birlikte çimentonun ton satış fiyatı 300 TL oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05
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