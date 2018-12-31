Çimento zammına tepki: Müteahhitler iş bırakabilir
1 saat önce
İMKON Başkanı Tellioğlu, "Fiyat artışı uygulamaya konulursa konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacağız, buradan da çözüm bulunamazsa zaten duran inşaat sektöründe üyelerimize tamamen iş bırakma çağrısı yapabiliriz" dedi.
İMKON Başkanı Tellioğlu, "Fiyat artışı uygulamaya konulursa konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacağız, buradan da çözüm bulunamazsa zaten duran inşaat sektöründe üyelerimize tamamen iş bırakma çağrısı yapabiliriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:50
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