Son Dakika Haberleri: Çimento zammına tepki: Müteahhitler iş bırakabilir

Çimento zammına tepki: Müteahhitler iş bırakabilir

1 saat önce

İMKON Başkanı Tellioğlu, "Fiyat artışı uygulamaya konulursa konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacağız, buradan da çözüm bulunamazsa zaten duran inşaat sektöründe üyelerimize tamamen iş bırakma çağrısı yapabiliriz" dedi.

Çimento zammına tepki: Müteahhitler iş bırakabilir, System.String[]
İMKON Başkanı Tellioğlu, "Fiyat artışı uygulamaya konulursa konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacağız, buradan da çözüm bulunamazsa zaten duran inşaat sektöründe üyelerimize tamamen iş bırakma çağrısı yapabiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:50 

Ekonomi
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