Çimentocular geri adım attı
1 saat önce
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız" dedi.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
, "Maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:20
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