Son Dakika Haberleri: Çimentocular geri adım attı

Çimentocular geri adım attı

1 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız" dedi.

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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:20 

Ekonomi
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