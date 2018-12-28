Çimentoya Yapılan Zammın Hiçbir Gerekçesi Yoktur

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü inşaat sektörü zor günler geçirirken bir kötü haber de çimento ile ilgili geldi. Çimento üreticileri Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında belirlenen sürenin dolması ile birlikte,1 Ocak 2019 yılından geçerli olmak üzere fiyatlara %35 ile %40 arasında değişen oranda zam yaptı.

MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin; çimento maliyetinin inşaat maliyetinin yüzde 7-8'i kadar olduğunu, inşaat sektörünün zor günler geçirdiği şu dönemde bu zam kararı ile sektöre ilave ağır yük yüklemenin doğru olmayacağını söyledi.

Yeltekin, Türkiye'de bir çimento kartelinin oluştuğuna ve firmaların farklı zamanlarda farklı oranlarda fiyat artışı açıklayarak rekabet hukukunun önüne geçmeye çalıştığına dikkat çekti ve alternatifi olmayan ürünlere yapılan zamların sektörü çaresiz bıraktığını söyledi.

Hükümetin devreye girmesini ve bu yapılan fahiş zam oranlarına müdahil olmasını beklediklerini kaydetti. İnşaat sektörü tüm maliyet baskısına rağmen 2018'de satış fiyat artışına gitmediğini hatırlatan Yeltekin, "bu zamla sektör çok daha da zor durumda kalır" dedi.

Yeltekin, ayrıca çimento zammının bir tek betonu değil, sıva ve dış cephe dahil birçok ürünü etkileyeceğini de dile getirdi. Bu zammın hiçbir gerekçesi olmadığına dikkat çeken Yeltekin; "çimentoya 2018 yılında %40'a yakın zam yapılmışken ve gevşeyen kurlarla beraber indirim beklerken, yapılan bu zamma anlam veremediklerini " söyledi.