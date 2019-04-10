Cimer "Bilgiye Erişim" Alanında 366 Proje Arasından "En İyi Proje" Olarak Seçildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Birleşmiş Milletler
Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre
'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER
'in "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini açıkladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletisim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildi" dedi. - ANKARA
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