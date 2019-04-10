Son Dakika Haberleri: Cimer "Bilgiye Erişim" Alanında 366 Proje Arasından "En İyi Proje" Olarak Seçildi

Cimer "Bilgiye Erişim" Alanında 366 Proje Arasından "En İyi Proje" Olarak Seçildi

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini açıkladı.

Cimer
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletisim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildi" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Cenevre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Güncel
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