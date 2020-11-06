CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan genç Sivasspor taraftarı CİMER'i arayarak Sivasspor forması istedi. Sivas'a ulaştırılan talep Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından karşılandı.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, takımın formasını almak istedi. Ancak İstanbul'da Sivasspor mağazası olmadığı için forma alamadı. Yıldırım, forma sahibi olmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bir yazı gönderen Yıldırım, Cumhurbaşkanlığından forma isteğinde bulundu.

Yıldırım ilginç talebinin ardından hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Erman Yıldırım'ın İstanbul'da ki evine bir adet Sivasspor forması ve bir kitap gönderdi. Durum karşısında oldukça şaşıran ve mutlu olan Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, Vali Ayhan'a teşekkür etti.

Yıldırım, hediye karşısında mutluluk duyduğunu belirterek, "Sivasspor formamın olmadığı CİMER'e yazdım. Yazdıktan 1 hafta sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden cevap geldi. Sayın Valimiz Salih Ayhan tarafından İstanbul'da bulunan adresime bir adet Sivasspor forması ve bir adet kitap gönderildi. Ben İstanbul'da Sivasspor'un satış noktası olmadığı için Sivasspor forması alamıyordum. Sayın Valimiz Sayın Salih Ayhan tarafından bu formanın hediye edilmesinden mutluluk duyuyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(Demet Karakuş/İHA)