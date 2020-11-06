CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi - Son Dakika

CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi

06.11.2020 09:41

İstanbul'da yaşayan genç Sivasspor taraftarı CİMER'i arayarak Sivasspor forması istedi.

İstanbul'da yaşayan genç Sivasspor taraftarı CİMER'i arayarak Sivasspor forması istedi. Sivas'a ulaştırılan talep Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından karşılandı.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, takımın formasını almak istedi. Ancak İstanbul'da Sivasspor mağazası olmadığı için forma alamadı. Yıldırım, forma sahibi olmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bir yazı gönderen Yıldırım, Cumhurbaşkanlığından forma isteğinde bulundu.

Yıldırım ilginç talebinin ardından hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Erman Yıldırım'ın İstanbul'da ki evine bir adet Sivasspor forması ve bir kitap gönderdi. Durum karşısında oldukça şaşıran ve mutlu olan Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, Vali Ayhan'a teşekkür etti.

Yıldırım, hediye karşısında mutluluk duyduğunu belirterek, "Sivasspor formamın olmadığı CİMER'e yazdım. Yazdıktan 1 hafta sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden cevap geldi. Sayın Valimiz Salih Ayhan tarafından İstanbul'da bulunan adresime bir adet Sivasspor forması ve bir adet kitap gönderildi. Ben İstanbul'da Sivasspor'un satış noktası olmadığı için Sivasspor forması alamıyordum. Sayın Valimiz Sayın Salih Ayhan tarafından bu formanın hediye edilmesinden mutluluk duyuyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(Demet Karakuş/İHA)

CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi
CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi
CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi
CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Salih Ayhan, Sivasspor, İstanbul, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Başkan Biden mı, Trump mı olacak? Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak
İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak         
09:27
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti         
09:24
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı         
07:58
Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu         
07:30
Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı         
02:15
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:09:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei