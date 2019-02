Cimer'e 2018 Yılında 2 Milyon 870 Bin 879 Başvuru

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapılmıştır. 2018 yılında başvurular 2017 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 artmıştır. Başvurulara verilen cevap sayısı 2 milyon 959 bin 895'tir." dedi.



AA muhabirine konuşan Altun, kamuoyunda CİMER olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin yeni yapılanmada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uhdesinde hizmet verdiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan CİMER, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim köprüsünü devamlı surette açık tutarak katılımcı demokrasinin önemli bir unsuru haline geldi." diye konuştu.



CİMER'in "devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek" bağlamında çok önem verdikleri bir sistem olduğunu vurgulayan Altun, vatandaşların CİMER aracılığıyla doğrudan bir şekilde yönetim süreçlerine katıldıklarını, eleştirilerini ve şikayetlerini ilettiklerini kaydetti.



Altun, demokrasinin yapı taşlarından olan hak arama ve bilgi edinme hakkının, halka yakın bir yönetim anlayışının oluşması, kamu hizmeti sunumunda eşitlik, halkın denetimine açıklık ve hükümet uygulamalarında saydamlık ilkelerinin vücut bulması yönünden çok önemli bir unsur olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gelişen bilgi iletişim teknolojileri sayesinde kadim insan haklarından olan dilekçe hakkının kullanımını kolaylaştırmak ve daha da önemlisi vatandaşların demokratik katılım yolu ile idare üzerinde kamuoyu denetimi sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER, dünya genelinde elektronik başvuru alma sistemine geçen öncü sistemler arasındadır. CİMER, hükümetimizin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara kaynaklık etmektedir.



Aynı zamanda bu sistem, vatandaşlardan gelen geribildirimlerin ölçülmesi ile birlikte halkla ilişkiler kavramının önemini tüm kamu teşkilatına yaymayı amaçlamaktadır.

CİMER, 2002'den bu yana halkı iktidarın merkezine taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, vatandaşlarımız tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen her türlü istek, şikayet, ihbar ve görüş/önerileri değerlendirerek; başvurularının etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere görev yapmaktadır."



"Başvuruların yüzde 93'ü elektronik ortamda"



Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak üzere oluşturulan CİMER sisteminin, yalnızca başvuruların alınıp ilgili kuruma gönderildiği bir yönetim tarzıyla çalışmadığına işaret eden Altun, aynı zamanda başvuruların yoğunlaştığı konular ve toplumsal anlamda özel önem verilmesi gereken hususlar ile ilgili raporlama çalışmaları yapmak suretiyle yetkili makamların haberdar edildiğini söyledi.



Elektronik bir kamu hizmeti olan CİMER'in bu sayede görevli kamu personelinin performans ölçümünün yapılmasına da imkan tanıyan bir hizmet olma özelliği taşıdığının altını çizen Altun, "Kırtasiyeciliği azaltma hedefi doğrultusunda yola çıkan CİMER'e vatandaşlarımız tarafından yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 93'ü elektronik ortamda, 'www.cimer.gov.tr' ve e-Devlet üzerinden yapılmakta ve bu başvurulardan yüzde 65'i ise cep telefonu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında şahsen müracaat, mektup/faks ve ALO 150 telefon hattı kanalıyla da başvurular almaktayız.

CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapılmıştır. 2018 yılında başvurular 2017 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 artmıştır. Başvurulara verilen cevap sayısı 2 milyon 959 bin 895'tir." bilgisini paylaştı.



Altun, bazı başvurulara birden fazla cevap verilebildiğine değinerek, şunları kaydetti:



"En fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya'dan yapıldı. Başvuru yapanların yaklaşık yüzde 69'u erkek olup başvuranların büyük bir çoğunluğu 27-35 yaş aralığında.

Başvurulara verilen cevap sonrasında isteyen kişiler gönüllü olarak anket çalışmasına katılabilmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde ankete katılan yaklaşık 270 bin kişi, sistemin genel değerlendirmesine olumlu yanıt vermiştir.





2019'da ise 17 Şubat itibarıyla CİMER'e başvuru sayısı 460 bine ulaşmıştır. Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kamu kurumları; kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda CİMER'e iletilen başvuruların içerikleri, başvuru hareketleri veya başvuru sahibinin kişisel bilgileri, bu kanundaki ilke ve prensipler gözetilerek konunun muhatabı dışında hiçbir makam veya kurumla paylaşılmamaktadır."



"Günlük ortalama 10 bin başvuru"



Vatandaşlar tarafından yapılan günlük ortalama 10 bin başvurunun okunarak bu başvuruların ilgili mercilere sevk edildiğini dile getiren Altun, "Bu sistemde kullandığımız otomasyon özelliği sayesinde başvurular bilgimiz dahilinde ilgili kuruma direkt olarak ulaşmakta ve en kısa sürede sonuçlandırılması için tedbirler alınmaktadır." dedi.



Altun, Başkanlık personeli tarafından ilk değerlendirmesi yapılan başvurunun, gereği için ilgili kuruma sevk edildiğini belirterek, başvurulara gerekli işlemlerin ülke genelinde yaklaşık 38 bin idari birimde görevli 80 bin kamu personeli tarafından yapıldığını bildirdi.



CİMER'e yapılan başvuruların yüzde 99'unun kurumlara sevk edildiğini aktaran Altun, "Örneğin bir belediyenin sunmuş olduğu hizmet ile ilgili şikayet Başkanlığımızın bilgisi dahilinde sorunun çözüm yeri olan ilgili belediyeye iletilmektedir.

Buna karşılık bir kurum yöneticisi ile ilgili şikayet veya ihbar başvurusu, o yöneticinin üst makamına gönderilmekte ve sistem üzerinden yapılan maskeleme (karartma) ve sevk edilemeyecek kurumun sistem üzerinden seçimi ile başvurunun sistem üzerinden şikayet edilen kişiye ulaşmasının önüne geçilmektedir." ifadelerini kullandı.



Fahrettin Altun, tüm bu sürecin denetiminin ise merkezden sağlandığını dile getirerek, başvuru sahibinin bilgilerinin ilgisiz üçüncü şahıslara ulaşması halinde ise adli ve idari soruşturmanın yapılması hususunda gecikmeksizin ilgili mercilerle koordinasyon sağlandığını anlattı.



Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak



Kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek yapılan ihbar başvurularında ise söz konusu bilgilerin yalnızca konuyla ilgili inceleme soruşturma yapmakla görevlendirilen müfettişler ile savcı ve yargı makamlarına verildiğini belirten Altun, "Hafta sonu ve resmi tatiller dahil senenin her günü başvurunun yapılabildiği CİMER önümüzdeki süreçte bu dinamikliğini koruyarak başta cevap verme süresinin azaltılması ile nitelikli cevaplar verilmesi olmak üzere tüm işlem sürecinde denetimlerini artırmayı ve bu amaçla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırmayı hedeflemektedir." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı

Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek

Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız