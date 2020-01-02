CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı - Son Dakika

CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldığını bildirdi.

CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından 2019 yılında CİMER'e yapılan başvurular hakkında bilgi paylaştı.

CİMER'in, millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"CİMER'e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti. Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu. CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı
Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
00:52 Çorum'da şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:51 Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:28 THY uçağı zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:17 THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 00:53:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]