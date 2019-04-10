Son Dakika Haberleri: Cimer'e "Bilgiye Erişim" Alanında Uluslararası Ödül

Cimer'e "Bilgiye Erişim" Alanında Uluslararası Ödül

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in, "bilgiye erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini bildirdi.

Cimer'e
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in, "bilgiye erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER 'bilgiye erişim' alanında 366 proje arasından 'En İyi Proje' olarak seçildi." ifadelerini kullandı.

Altun, zirve ve ödüle ilişkin görselleri de hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:39 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Cenevre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:46:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cimer'e "Bilgiye Erişim" Alanında Uluslararası Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]