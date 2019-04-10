Cimer'e "Bilgiye Erişim" Alanında Uluslararası Ödül
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in, "bilgiye erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Birleşmiş Milletler
(BM
) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre
'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER
'in, "bilgiye erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçildiğini bildirdi.
Altun, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER 'bilgiye erişim' alanında 366 proje arasından 'En İyi Proje' olarak seçildi." ifadelerini kullandı.
Altun, zirve ve ödüle ilişkin görselleri de hesabından paylaştı.
Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum
Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi