CİMER'e 'Reis bisiklete ihtiyacım var' yazdı, isteğine ulaştı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kuzeniyle girdiği iddia sonrasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) mesaj yazarak, bisiklet talabinde bulunan Cem Bartu Özbey (16), bir hafta sonra kapısına gelen bisikleti görünce önce şaşırdı, sonra da sevindi.

Gebze ilçesinde yaşayan Özbey, kuzeniyle 'CİMER'den bisiklet istersem gönderirler' diyerek iddiaya girdi. Özbey, okula gitmek için ihtiyaç duyduğu bisiklet için CİMER'e mesaj yazarak, bisiklet istedi. Özbey'in talebini gören Cumhurbaşkanlığı, konuyu Gebze Belediyesi'ne ileterek, gencin isteğinin karşılanmasını talep etti. Özbey'e ulaşan belediye ekipleri, bisikleti evine kadar götürerek, kendisine teslim etti.

Bisikleti karşısında görünce çok şaşırdığını ve ardından mutlu olduğunu söyleyen Özbey, "Okula gitmek için bisiklete ihtiyacım vardı. 'CİMER'den bisiklet istesem gönderirler mi' diye kuzenime sordum. Sonra iddiaya girdik. CİMER'e 'Reis bisiklete ihtiyacım' var şeklinde mesaj attım. Daha sonra belediye ekipleri bisikleti getirince çok şaşırdım ve mutlu oldum. Cumhurbaşkanımıza ve Gebze Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum" dedi.