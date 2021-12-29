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CİMER faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya Kayseri de katıldı - Son Dakika

CİMER faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya Kayseri de katıldı

29.12.2021 15:09
CİMER faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya Kayseri de katıldı

Kayseri'deki çeşitli kurumlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Kayseri'deki çeşitli kurumlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıya katıldı.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER faaliyetlerinde hizmet sunum kalitesini ve vatandaş memnuniyeti ile uygulamada bütünlük sağlanmasını arttırmak amacıyla Ankara İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kayseri Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İl Genel Koordinatörü Yücel Ayne, İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü CİMER yetkilisi Oktay Koçak, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Abdullah Oğuz ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy ve CİMER cevap-onay yetkilisi Hacı Mehmet Şeker katıldı.

Toplantının son gününde CİMER Genel Koordinatörü Filiz Ulusoy'un moderatörlüğünü yaptığı Tecrübe Kürsüsü oturumunda bakanlıklar, iller ve bağlı kurumların performanslarına, genel koordinatörlerin tecrübe ve deneyimlerine göre yapılan değerlendirmede Kayseri'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Oğuz temsil etti.

Kayseri Bölge Müdürlüğünden CİMER yetkilisi olarak katılan Oktay Koçak, başta İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy ile eğitimin düzenlemesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, milli eğitim bakanlığı, Halkla İlişkiler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CİMER faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya Kayseri de katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CİMER faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya Kayseri de katıldı - Son Dakika
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