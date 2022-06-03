CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek - Son Dakika
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CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek

03.06.2022 05:27
CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığın görevlerine ilişkin maddeye fıkra eklendi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek - Son Dakika


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